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أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. اعرف الطن بكام؟

كتب:

محمد سيف
12:11 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الأرز الشعير

الأرز الشعير

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 5-9-2023، خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق، حيث بلغ نحو 11 ألفًا و700 جنيه للطن، ليكون السعر ثابتًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألفًا و100 جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك اليوم الثلاثاء 5-9-2023، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار.

سعر الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز الشعير 11 ألفًا و700 جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%

وسجل الطن عند 19 ألفًا و200 جنيه جنيه للطن الواحد، بينما سجل سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك متوسط 23 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.

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