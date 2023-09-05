أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. اعرف الطن بكام؟

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 5-9-2023، خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق، حيث بلغ نحو 11 ألفًا و700 جنيه للطن، ليكون السعر ثابتًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألفًا و100 جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك اليوم الثلاثاء 5-9-2023، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار.

سعر الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز الشعير 11 ألفًا و700 جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%

وسجل الطن عند 19 ألفًا و200 جنيه جنيه للطن الواحد، بينما سجل سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك متوسط 23 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.