سعر الأرز الشعير اليوم السبت 2-9-2023 في الأسواق.. اعرف الطن وصل كام

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر الأرز الشعير اليوم السبت 2-9-2023، خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق قرابة 12 ألفًا و600 جنيه للطن، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة.

أسعار الأرز الأبيض

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5%، قيمة سوقية 20 ألف جنيه للطن الواحد في التعاملات الصباحية في الأسواق للمستهلك اليوم السبت 2-9-2023.

سعر الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز الشعير اليوم نحو 12ألفًا و600 جنيه للطن ذات الحبة الرفيعة، و13 ألفًا و500 جنيه للطن ذات الحبة العريضة، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21200 جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% وسجل الطن عند 19000 جنيه للطن الواحد.

سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك سجل عند متوسط 23 جنيهًا، وتختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضًا.

أهمية زراعة الأرز الشعير

يعتبر الأرز الشعير من أهم المحاصيل الغذائية والتصديرية في مصر ويحظى بسمعة عالمية بفضل جودته وخصائصه الفريدة، وبسبب العائد الاقتصادي المميز الذي يدره على جميع العاملين في مراحل زراعته وإنتاجه.

ويزرع الأرز الشعير في مصر بناء على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تعلنها الجهات المختصة خاصة وزارة الزراعة، بما في ذلك مساحات الأراضي المسموح بزراعتها، وتوزيع الموارد المائية المتاحة والمسموح باستخدامها.