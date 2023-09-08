وظائف خالية بمرتبات مجزية في القاهرة والجيزة.. «هتشتغل من غير مؤهل»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عددًا من الوظائف الخالية في مجموعة من الشركات المختلفة، بمرتبات مجزية في القاهرة والجيزة، في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، وتكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، كما أنها توفر فرص أيضًا لغير الحاصلين على مؤهل.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنتها في مجموعة من الشركات، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، التي جاءت كالتالي:

1- وظائف شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة

أعلنت شركة بندة العالمية، حاجتها لـ الوظائف شاغرة، وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

1- منسق ممرات.

2- فني تبريد.

3- شيفات جزارة.

4- شيفات مخبوزات.

5- شيفات أسماك.

6- موظف أمن أو مراقب كاميرات.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل في العبور والرحاب ومدينة نصر وأكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة سنة أو أكثر في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقفًا واضحًا من الجيش.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين بها راتبًا مجزيًا بالإضافة إلى حافز كل 3 أشهر.

- توفر الشركة للعاملين بها مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين بها خصومات على المنتجات.

- تمنح الشركة العاملين مكافأة نهاية الخدمة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات بالإضافة إلى ساعة راحة.

- نظام العمل يكون بورديتين، من 8 صباحًا وحتى 4 مساءً.

- يحصل الموظفون على يوم إجازة أسبوعيًا.

- توفر الشركة تأمين اجتماعي وطبي خاص عائلي.

- توفر الشركة تأمين على الحياة.

2- وظائف شركة إيكوفير

أعلنت شركة إيكوفير عن حاجتها لوظائف خالية، للعمل بوظيفة مساعد موقع، وجاءت الشروط كالتالي:

- أماكن العمل تكون مواقع داخل القاهرة.

- لا يشترط حصول المتقدم للوظائف على مؤهل.

- أن يكون لديه خبرة عام على الأقل.

- الحد الأقصى للسن 26 عامًا.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها راتبًا بقيمة 4000 جنيه.

- تمنح الشركة الموظفين بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين أرباحًا سنوية.

- توفر الشركة للعاملين زيادات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تدريبات معتمدة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- يحصل العاملون على يوم إجازة أسبوعيا.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي.

3- شركة محجوب للسيراميك والبورسلين

كما أعلنت شركة محجوب للسيراميك والبورسلين، حاجتها لوظائف خالية، وتتمثل الوظائف في الآتي:

- مهندسين تصميمات، ويشترط أن يكون خريج فنون تطبيقية قسم أثاث داخلي وديكور.

- مندوبين مبيعات داخلية.

- مشرف صيانة منشأة.

- أمين مخزن.

- مندوب للتعامل مع ملفات السيارات والمرور.

- فني كهربائي.

- سائق رخصة خاصة أو مهنية.

- أفراد أمن.

- موظف بوفية.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الجيزة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف من سكان الجيزة وأكتوبر فقط.

- أن يكون الحد الأقصي للسن 28 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقفًا واضحًا من الجيش.

الحقوق والمميزات

- يحصل الموظفون على راتب ثابت.

- تمنح الشركة العاملين بها حافز ثابت.

- تمنح الشركة العاملين بها زيادات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين فرصا للترقي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي.