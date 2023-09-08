خريطة مدارس WE في المحافظات.. تؤهل الطلاب للعمل بعد التخرج

مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية من المدارس التي أصبحت محط أنظار طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لما لها من مميزات عديدة، حيث تعد أول مدرسة ذكية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتؤهل الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي، نظرا لاعتماد الشهادات دوليا.

خريطة مدارس WE في المحافظات

وبحسب موقع المصرية للاتصالات، تستعرض «الوطن» خريطة مدراس WE في المحافظات، حيث يوجد فروع عديدة للمدرسة ومنها:

- فرع محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، في شارع المستشفى الدولي خلف استاد المنصورة.

- فرع محافظة القليوبية في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى بمدينة نصر.

- فرع محافظة السويس مدرسة عقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بحي عتاقة.

- فرع محافظة الإسكندرية مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بسيدي جابر.

- فرع محافظة المنيا مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات بالمنيا الجديدة.

- فرع محافظة القاهرة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات في حي الزهور بمدينة نصر.

- فرع محافظة الجيزة مدرسة الشيخ زايد الرسمية الفندقية المتقدمة.

كيفية التقديم لمدرسة we في المحافظات

1- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

مناهج مدرسة we في المحافظات

وتقدم المدرسة مناهج معتمدة دوليا على أعلى مستوى، تم تصميمها وإعدادها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المجال المنهج الدراسي، وهي:

1- العلوم الأساسية والثقافية

2- العلوم الفنية في مجال التخصص

3- التدريب العملي

ويدرس الطالب العلوم والمواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية ورياضيات وفيزياء ودراسات اجتماعية واقتصاد وتربية رياضية، بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب موقع المصرية للاتصالات، يحصل خريجو مدرسة we على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي وكلية الهندسة للمتميزين بعد عمل اختبار المعادلة، وهي شهادة أكاديمية معتمدة دوليا، بالإضافة إلى حصول الطلبة على شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.