ضبط 4.65 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الضبطيات ضمت 4 أطنان و550 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و110 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشملت الضبطيات ضبط طن و450 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة بالطالبية، و750 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات فاسدة ببولاق الدكرور، و33 كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية بالعجوزة، بالإضافة إلى طن و250 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بإمبابة، وضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كرداسة، إلى جانب ضبط 78 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 7 محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.