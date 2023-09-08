موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.. يستمر 3 أيام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، إذ ينطلق بشكل رسمي، غدًا السبت، ويستمر لمدة 3 أيام، وستنتهي المرحلة مساء الاثنين المقبل، على أنّ تبدأ اللجنة العليا للتنسيق، بفرز الرغبات لجميع الطلاب، وتوزيعهم على الكليات وفقًا للأعداد المقررة لكل كلية.

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، وفقًا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية، أنّ موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، سيكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق على شبكة الإنترنت https://tansik.digital.gov.eg/application/، للطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة بشكل كامل، فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتائج، لتلقي رغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.