جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023.. بيان رسمي يوضح

أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وسيجرى الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر الجاري، للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر المقبل.

مستشفى الطلبة جاهز لإجراء الكشف الطبي

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كل سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كل التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكل إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

شروط الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط هنا، وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، إضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023

أوضح الدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023، وقال إن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة ، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم 16 سبتمبر لإجراء الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، و17 سبتمبر لطلاب كليتى الطب البيطري ودار العلوم، و18 سبتمبر لطلاب كلية العلوم، و19 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة، و20 سبتمبر لطلاب كلية الزراعة من حرف أ إلى حرف غ، ويوم 21 سبتمبر طلاب كلية الزراعة من حرف ف إلى حرف ي، ويومي 23 و24 سبتمبر طلاب كلية التمريض ومعهد فني تمريض وتمريض معهد الأورام، ويوم 25 سبتمبر توقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي الإعلام والتربية النوعية، ويوم 26 سبتمبر لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 27 سبتمبر لطلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، ويوم 30 سبتمبر لطلاب كليتي العلاج الطبيعي والآثار، ويوم 1 أكتوبر لطلاب كلية تربية للطفولة المبكرة من حرف أ إلى حرف غ، ويوم 2 أكتوبر للطلاب من حرف ف إلى حرف ي. كما تم تحديد يومي 3 و 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب، وأيام 5 و 8 و 9 أكتوبر لطلاب كليتي الحقوق، وأيام 10 و11 و12 أكتوبر لطلاب كلية التجارة.