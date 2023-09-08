أنباء عن خطة هندية فرنسية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا بطلب من بريطانيا

ذكرت تقارير صحفية أن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا سيطلب وساطة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند من أجل التدخل لانهاء الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، والذي بدأ في 21 فبراير من العام الماضي.

دعوة رئيس وزراء الهند رسميًا في قمة العشرين للتدخل بين روسيا وأوكرانيا

وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» فإن قمة العشرين التي تٌعقد حاليا بالعاصمة الهندية نيودلهي ستشهد دعوة رئيس الوزراء الهندي للتدخل من أجل وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ونقلت تصريحات مسؤول كبير في الحكومة البريطانية أن المسئولين البريطانيين سيستغلون الاجتماعات مع مودي.. لتشجيع قادة الهند على استخدام هذا النفوذ لإنهاء الصراع.

وأكدت صحيفة داونينجغ ستريت، أن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو رئيس وزراء الهند إلى اتخاذ موقف دبلوماسي أكثر نشاطا، بينما سينتهز سوناك كل فرصة لتأكيد دعم لندن لكييف.

خطة هندية فرنسية من أجل وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أعلنت أن رئيس وزراء الهند وجه موظفيه لبدء العمل مع فرنسا على خطة لحل الأزمة الأوكرانية، وأن هذه الخطة تختلف عن المبادرات التي طرحتها الصين ودول الجنوب في وقت سابق.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022 ومن المقرر أن تعقد قمة المجموعة في نيودلهي في الفترة من غدًا السبت 9 إلى الأحد 10 سبتمبر.