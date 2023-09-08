الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم على خط للسكة الحديد بالقرم

أفادت شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن إحباط هجوم على خط للسكة الحديدية في شبه جزيرة القرم.

ضبط الأمن الفيدرالي الروسي لمتواطئين مع القوات الأوكرانية

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن، أمس الخميس، القبض على مجموعة من المهربين الذين عملوا على تهريب قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى أوروبا، بما في ذلك تزويدها للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: «تم إحباط أنشطة مجموعة متخصصة في التداول غير القانوني للمنتجات العسكرية، وكذلك تهريب إمدادات مكونات وقطع غيار معدات الطيران العسكري إلى دول أوروبا الغربية»، بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية.

أعضاء المجموعة قاموا بشراء وإصلاح مكونات الطائرات المقاتلة

أضاف «الأمن الفيدرالي» الروسي: «قام أعضاء المجموعة بشراء وإصلاح مكونات وتجميعات الطائرات المقاتلة والمروحيات في روسيا، ثم بيعها لعملاء أجانب، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية».