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مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:29 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
جامعة الأقصر

جامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023-2024، بجميع الكليات، والتي ستبدأ خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر الجاري حتى 21 من الشهر ذاته.

الجدول الزمني للكشف الطبي على الطلاب

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى:

- كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10 سبتمبر.

- الآثار 11 سبتمبر، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات. والمعلومات،

- كلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 سبتمبر.

- كلية الألسن يومي 14 و17 سبتمبر.

- السياحة والفنادق يوم 18 سبتمبر بالكلية.

- كلية الطب، يوم 19 سبتمبر بالكلية.

على أن تكون التخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.

إبراز إثبات الشخصية

وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين، إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية مختومة من شئون الطلبة.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار