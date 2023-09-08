روسيا تحبط هجوما على خط السكة الحديد في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم على خط السكة الحديد في شبه جزيرة القرم، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أنّ روسيا لا يمكنها منع أوكرانيا من الانضمام لـ«الناتو»، موضحًا خلال اجتماع في بروكسل، أنه على أوكرانيا أن تقرر مصيرها.

وأشار إلى أن شمال الأطلسي رفض التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، والأزمة في أوكرانيا بدأت فعليا عام 2014 عند ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراضٍ خسرتها أمام روسيا.