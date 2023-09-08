أعلنت وزارة التعليم العالي آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لعام 2023، حتى لا يتخلف عن التسجيل ويحصل الطلاب على فرصة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المتاحة لطلاب تلك المرحلة.

ونستعرض في التقرير التالي آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، على هذا النحو:

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني

بحسب وزارة التعليم العالي، وفي ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة 3 أيام، في الفترة من غدٍ السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل 11 سبتمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة التنسيق

وأوضحت التعليم العالي، في بيان صادر عنها، أنه فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة.

وأضافت أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.