كيف عاشت مصر في وجدان الراحل محمد الفايد؟.. أبو الهول وأكل وأفلام

رغم السنوات الطويلة التي قضاها رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد في غربته إلا إن مصر كانت دائمًا بداخله، وكان يعشق مصر لدرجة كبيرة.

غير ديكورات متاجر هارودز لتماثيل فرعونية

الفايد حينما نجح في ابرام أشهر صفقاته التجارية بالاستحواذ على متاجر هارودز الشهيرة، قام بتغيير ديكورات المتاجر التي يتردد عليها قرابة نصف مليون شخص يوميًا ووضع فيها لمسة فرعونية كلفته قرابة 65 مليون جنيه استرليني حسبما حكى الفايد في لقاء تليفزيوني نادر له على إحدى الفضائيات الخاصة.

الفايد أضاف ديكورات فرعونية لدرجة أنه أقام تمثالا لأبوالهول في كل دور من أدوار متاجر هارودز ووضع وجهه مكان وجه أبوالهول مؤكدًا أنه سجلها كتحفة معمارية في بريطانيا ولن يستطيع أحد إزالتها حتى لو باع هارودز وهو ما حدث بالفعل.

استقدام طباخ مصري

وأكد الفايد أن مصر لا تزال تعيش فيه ويسمع الأغاني المصرية ويأكل أكلا مصريا لدرجة أنه استقدم طباخا مصريا خاصا ليطبخ له الأكلات المصرية ويستمع لأم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان ويعشق أفلام إسماعيل ياسين.

ووجه محمد الفايد وقتها رسالة للمصريين قال فيها «ربنا أعطى المصري كل شي وإذا بيؤمنوا بأنفسهم مفيش شيء صعب في الدنيا ولازم يكون عندهم طموح وانه ميشتغلش موظف ولكن الفرص موجودة في الدنيا كلها والإيمان في الله والإيمان في النفس أن ربنا أعطى لك القوة والذكاء انك تبقى شخص خاص مش شخص عادي ودي مش صعبة».