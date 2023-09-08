سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 8-9-2023 في البنوك.. مستقر

حالة من الاستقرار في الأسعار، شهدها سعر صرف الجنيه الإسترليني في مختلف البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليصل سعره في بنك مصر اليوم الجمعة 8-9-2023، عند 38.27 جنيه للشراء، 38.59 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها، خدمة معرفة كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

هذا وقد سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، 38.71 جنيه للشراء و38.84 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وفي بنك مصر، فقد بلغ سعر الجنيه الإسترليني 38.59 جنيه للبيع و38.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

ووصل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك قناة السويس إلي 38.92 جنيه للبيع و38.71 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل 38.92 جنيه للبيع و38.77 جنيه للشراء.