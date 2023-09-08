«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانكسار الموجة الحارة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد غدًا تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تنكسر الموجة الحارة وتصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وسيستمر هذا الأمر على مدار الأسبوع المقبل، ومع نهايات الأسبوع نبدأ بتحسن في الأحوال الجوية.

الحالة الجوية أمس

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ الخميس شهد ذروة الموجة الحارة، وسجلت القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومناطق أخرى من الصحراء الغربية.

ذروة ارتفاع قيمة الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة من ضمن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث إن من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل بين 38 و39 درجة مئوية، ولكن تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية، حيث يسود نهار اليوم الجمعة أجواءً شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.