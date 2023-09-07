«الأرصاد» تعلن ذروة الموجه الحارة.. «المحسوسة» تصل إلى 40 درجة

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية درجات حرارة مرتفعة، وهو ما دفع البعض إلى السؤال عن ذروة الموجه الحارة التي نوهت عنها الأرصاد الجوية، بأنها بدأت الأربعاء الماضي، إذ ارتفعت عن معدلاتها الطبيعية.

ووفق الدكتور محمود القيادي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن الموجه الحارة ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تحدد ذروة الموجة الحارة

وحذر الخبراء من الموجه الحارة التي ترتفع حدتها في محافظات الصعيد، والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى لـ45 درجة مئوية، كما أنّ السواحل الشمالية ستتأثر بتلك الموجة نتيجة الكتل الهوائية الحارة الجنوبية، وستتراوح حرارة الطقس بين 35 لـ36 أما المحسوسة 38، وذلك نتيجة تغير مسار الكتل الهوائية القادمة إلى مصر من الصحراء الغربية مع وجود امتداد لمرتفع في طبقات للجو العليا.

موعد انكسار الموجه الحارة

وأكدت الأرصاد استمرار الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، ليعود طقس لطيف على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على هذا النحو التالي:

- القاهرة العظمى 39 المحسوسة 37.

- العاصمة الإدارية العظمى 38 المحسوسة 37.

- بنها العظمى 34 المحسوسة 37.

- دمنهور العظمى 34 المحسوسة 37.

- وادي النطرون العظمى 35 المحسوسة 38.

- كفر الشيخ العظمى 34 المحسوسة 37.

- المنصورة العظمى 34 المحسوسة 37.

- الزقازيق العظمى 35 المحسوسة 38.

- شبين الكوم العظمى 34 المحسوسة 36.

- طنطا العظمى 34 المحسوسة 36.

- دمياط العظمى 33 المحسوسة 36.

- بورسعيد العظمى 33 المحسوسة 36.

- الإسماعيلية العظمى 36 المحسوسة 38.

- السويس العظمى 36 المحسوسة 38.

- العريش العظمى 33 المحسوسة 36.

- رفح العظمى 32 المحسوسة 35.

- رأس سدر العظمى 35 المحسوسة 38.

- نخل العظمى 34 المحسوسة 36.

- كاترين العظمى 34 المحسوسة 36.

- الطور العظمى 35 المحسوسة 38.

- طابا العظمى 35 المحسوسة 37.

- شرم الشيخ العظمى 40 المحسوسة 43.

- الإسكندرية العظمى 32 المحسوسة 35.

- العلمين الجديدة العظمى31 المحسوسة 34.

- مطروح العظمى 30 المحسوسة 33.

- السلوم العظمى31 المحسوسة 34.

- سيوة العظمى37 المحسوسة 39.

- رأس غارب العظمى 40 المحسوسة 43.

- الغردقة العظمى 41 المحسوسة 44.

- سفاجا العظمى 40 المحسوسة 43.

- مرسى علم العظمى40 المحسوسة 43.

- شلاتين العظمى40 المحسوسة 43.

- حلايب العظمى 36 المحسوسة 39.

- أبو رماد العظمى 36 المحسوسة 39.

- رأس حدربة العظمى 37 المحسوسة 40.

- الفيوم العظمى36 المحسوسة 38.

- بني سويف العظمى 37 المحسوسة 39.

- المنيا العظمى37 المحسوسة 39.

- أسيوط العظمى38 المحسوسة 40.

- سوهاج العظمى 39 المحسوسة 40.

- قنا العظمى 43 المحسوسة 44.

- الأقصر العظمى 43 المحسوسة 44.

- أسوان العظمى 44 المحسوسة 45.

- الوادي الجديد العظمى41 المحسوسة 42.

- أبو سمبل العظمى 44 المحسوسة 45.