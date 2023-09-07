«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في قيم الحرارة اليوم.. والعظمى 39 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد تعرض البلاد لارتفاع آخر وملحوظ في قيم الحرارة، إذ ترتفع عن الأمس بمعدل درجتين، والتي سجلت أمس على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع وتصل إلى 39 درجة مئوية.

كتل هوائية صحراوية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ البلاد لا تزال تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة في درجات حرارتها على نحو كبير، ونسب الرطوبة فيها منخفضة.

طبقات الجو العليا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا نتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ولكن عدم وجود نسب رطوبة في الجو يؤدي إلى أننا لا نشعر بارتفاع في قيم الحرارة اليوم بالقاهرة الكبرى عن 39 درجة مئوية، وطقس اليوم سيكون شديد الحرارة، جافا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار».