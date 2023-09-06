يوم توظيفي مفتوح للشباب بالقاهرة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل اليوم التوظيفي، والوظائف المتاحة، وشروط وكيفية التقديم، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

الوظائف المتاحة خلال اليوم التوظيفي

1- مديرو فروع

2- مدير أغذية طازجة

3- مشرف أغذية جافة

4- مشرف دليفري

5- مشرف كاشير

6- كاشير

7- محضر طلبات

8- موظفFMC.

9- منسق ممرات

10- بائع عطارة

11- بائع خضار وفاكهة

12- مشرف لحوم

13- بائع لحوم «أفرنجي»

14- مشرف بقالة

15- بائع بقالة

16- موظف أمن

17- موظف نظافة

18- سائق فيسبا خاصة «يشترط امتلاكه فيسبا»

19- مشرف تبريد وتكييف

20- مشرف صيانة كهرباء

21- فني تبريد وتكييف

22- فني كهربائي

أماكن العمل

- قباء

- النزهة

- الزيتون

- حدائق القبة

- مدينة نصر

- المقطم

- التجمع

- حلوان

- الهرم

- فيصل

- أكتوبر

- المهندسين

- الدقي

- قليوب

- القناطر

شروط التقدم للوظائف

- جميع المؤهلات

-حد أقصى للسن 40 سنة

- خبرة وبدون

المميزات والحقوق

- راتب مجزي

- 9 ساعات عمل

- تأمين طبي خاص

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

ميعاد اليوم التوظيفي

يوم الأحد الموافق 10 من سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحا الى الساعة 5 مساء.

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب في التقديم على الوظائف المتاحة عليه ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/V4jHgVAkhA

العنوان: 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية أمام محطه مترو المطرية