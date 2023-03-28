وزير الدفاع الأوكراني: تسلمنا أولى دبابات «تشالنجر» البريطانية

قال وزير الدفاع الأوكراني، إن بلاده تسلمت أولى دبابات «تشالنجر» البريطانية، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

بريطانيا تعتزم إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

وفي وقت سابق، قالت أنابيل غولدي، مساعدة وزير الدفاع البريطاني، إن بلادها تعتزم إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مضيفة أن هذه الذخائر هدفها الفعلي تدمير دبابات ومدرعات حديثة، مشيرة إلى أنه جرى إعدادها للاستخدام بواسطة دبابات «تشالنجر» التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن هذا الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ولا يوجد تهديد لروسيا، مؤكدا نفي المملكة المتحدة وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية.