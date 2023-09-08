إضرابات في مصانع الغاز بأستراليا ترفع سعره عالميا

أعلن العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «شيفرون» في أستراليا الإضراب، اليوم، بعد انتهاء محادثات الوساطة بين النقابات وشركة الطاقة الكبرى دون الوصول لاتفاق، ما قد يؤدي لتعطيل الإنتاج في المنشآت التي تمثل أكثر من 5% من الإمدادات العالمية.

أستراليا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

وتعد أستراليا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبسبب الدعوة للإضراب قفزت أسعار الغاز الطبيعي لأوروبا بأكثر من 10%، حيث تعد الصين واليابان من أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الأسترالي، تلتها كوريا الجنوبية وتايوان.

كانت الأجور وظروف العمل في جورجون إحدى النزاعات التي أدت إلى حدوث اضرابات في استراليا، حيث كانت الشركة المنتجه دائما ما تدعم أسعار الغاز البريطانية والأوروبية، غير أنّ التجار يخشون أن يؤدي انخفاض الإمدادات الأسترالية لتكثيف المنافسة على مصادر أخرى من الغاز.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة شيفرون، إنه لسوء الحظ، فبعد العديد من الاجتماعات وجلسات المصالحة أمام لجنة العمل، فما زالت الشركة بعيدة عن الشروط الأساسية، فيما تواصل النقابات البحث عن شروط تتجاوز الشروط المتكافئة مع الآخرين في الصناعة، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرًا.

فيما قالت النقابات إنّ توقفات العمل التي قد تستمر لمدة تصل لـ11 ساعة فمن المقرر أن تبدأ في الساعة 1 بعد الظهر، اليوم، وسيستمر حتى 14 سبتمبر، كما أنه من الممكن أن يتبع بعد ذلك إضراب شامل لمدة أسبوعين حيث ظل النزاع المستمر حول الأجور والظروف دون حل.

من جانبهم، قال التحالف النقابي في منشور لهم عبر فيس بوك «على الرغم من أن التحالف منح شيفرون الكثير من الفرص للتسوية اتفاقات التفاوض، إلا أنهم سيواجهون يوم الحساب أخيرا، لقد بدأت اللعبة يا شيفرون»، بحسب تعيبر التحالف.

فيما قالت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى إنها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة العمليات في حالة حدوث أي انقطاع، دون الخوض في تفاصيل، حيث حذرت النقابة من أنه سيتعين إغلاق مصنع الغاز الطبيعي المسال «إذا لم يكن هناك موظفون أكفاء للقيام بعمليات التسليم أثناء توقف العمل»، فيما لم يتضح على الفور كيف يمكن أن يحدث هذا الاضطراب، بحسب «سكاي نيوز».