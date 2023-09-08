حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. تسليم محطة فرز المخلفات الصلبة برأس سدر

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، نشرة بحصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر الجاري.

تنظيم 5 دورات تدريبية

أكد «آمنة»، أنّ الأسبوع التدريبي الرابع للخطة التدريبية للعام الحالي 2023/2024، لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، شهد انطلاق وتنظيم 5 دورات تدريبية، منها دورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تنفذ للمرة الأولى في المحليات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما زار وزير التنمية المحلية، مدينة تشنغتشو الصينية، للمشاركة في منتدى رؤساء البلديات الدولي، حول السياحة والمدن المستدامة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة .

تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة

جرى تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الثلاثاء 5-9-2023، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة (أبورديس) بمحافظة جنوب سيناء وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 7.5 مليون جنيه.

ودعا وزير التنمية المحلية، الشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية في مختلف القطاعات والمجالات، خاصة بعد التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار، التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

الأربعاء 6 سبتمبر

مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها وحتى الآن، تلقت 703.855 رسالة، تضمنت حوالى 118 ألف شكوى تم حل 115.2 ألف شكوى منها بنسبة 97.6%، وجار حل 2799 شكوى.

الخميس 7 سبتمبر

تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، واستعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف زراعة 15 مليون شجرة بالتعاون مع وزارت الزراعة والبيئة والإسكان، موضحًا أن إجمالي ما جرى توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7.650 مليون شجرة من مستهدف 7.7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%.