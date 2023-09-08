«السياحة» تشارك بمعرض «ITB Asia» المتخصص في السفر.. أكتوبر المقبل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي -إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة- تعتزم المشاركة بجناح بمعرض «ITB Asia» المنعقد بسنغافورة، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، لافتا أن المعرض يعد واحدا من أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر بقارة آسيا، بمشاركة أكثر من 1300 عارض ويستقطب أكثر من 13 ألف زائر.

قيمة مشاركة الفندق بالجناح المصري بالمعرض

أضاف خلال منشور دوري جرى تعميمه على كل الفنادق، أن قيمة اشتراك الفندق بالجناح المصري بمعرض «ITB Asia» تبلغ 2750 يورو، تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

المشاركة بالمعرض بأسبقية الحجز

أوضح أنه حال رغبة الفندق في المشاركة بالمعرض، فعليه سداد قيمة المشاركة بالجناح المصري خلال أسبوع من الآن، وذلك حتى يتسنى لغرفة المنشآت الفندقية إفادة هيئة تنشيط السياحة بعدد الفنادق المشاركة بهذا المعرض، علما بأن الحجز بأولوية السداد.