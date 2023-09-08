كل ما تريد معرفته عن منظومة الكارت الموحد.. هل تلغي بطاقة التموين؟

اهتمام كبير حاز عليه الكارت الموحد، الذي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد رسميًا، ويتيح للمواطنين، الفرصة في الحصول على جميع الخدمات الحكومية من خلال كارت ذكي واحد، ما يجعله يستغنى عن باقي الكروت الأخرى، الأمر الذي يجعل المواطنين يهتمون بمعرفة كل ما يخص الكارت الموحد، وهل سيتم الاستغناء عن البطاقة التموينية أم لا؟

كل ما تريد معرفته عن منظومة الكارت الموحد

يستخدم الكارت الموحد في إجراء جميع الخدمات الحكومية، ومن بينها صرف السلع التموينية والخبز للأشخاص الذين لم يحصلوا على الكارت الموحد، ومن المقرر تطبيق منظومة الكارت الموحد وتعميمها قريبا في كافة المحافظات، ويقدم الكارت الموحد للمواطنين الكثير من الخدمات مثل التأمين الصحي والتموين، بالإضافة غلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

كيفية الحصول على الكارت الموحد فور تطبيقه في المحافظات

وبالنسبة لكيفية الحصول على الكارت الموحد فور توفره في المحافظات، فيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من هيئة البريد، ولكن حتى يتمكن المواطن من ذلك يستوجب عليه فتح حساب في البريد، وفي حالة فقدانه أو تلفه يجب على المواطن أن يبلغ من خلال الاتصال بمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 حتى يتم إيقاف الكارت ولا يستفيد به أحد الأشخاص الآخرين.

ومن المقرر أن يمر الكارت الموحد بعدة مراحل لضم جميع الخدمات الحكومية، ففي المرحلة الأولى يتم إدراج 3 خدمات في الكارت الموحد، وهي «خدمات التموين، خدمات التأمين الصحي الشاامل، خدمات المدفوعات الإلكترونية، ولكن بعد ذلك يتم إدراج المزيد من الخدمات المختلفة في مراحل أخرى.