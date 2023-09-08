حزب الجيل يوصي الحوار الوطني بإنشاء منصة رقمية لذوي الهمم

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحزب قدم عدد من الرؤى المختلفة خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن ذوي الهمم كانوا على رأس أولويات واهتمامات الحزب.

منصة الكترونية لذوي الهمم

وأوضح «الشهابي» أنه دعا إلى إنشاء منصة ثقافية لذوي الهمم تعمل على رفع وعيهم وتثقيفهم، موضحا: «الجيل يولي ذوي الهمم اهتماما كبيرا، بالتالي اقترحت إنشاء منصة رقمية، يُقدم من خلالها الخدمات الثقافية المختلفة التي تساهم في رفع الوعي لديهم، فضلا عن أن تلك الأعمال لابد أن يتم من خلالها ترسيخ فكرة دمجهم في الأنشطة الثقافية واستغلال القوى الإبداعية لديهم».

كما لفت رئيس حزب الجيل إلى أن المنصة يمكن استعمالها كذلك في تعليم ذوي الهمم الحرف التراثية، والتسويق لها إلكترونيا وفي معارض الدولة، هذا بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والتعاملات بين القطاع الثقافي وقطاع الشباب الهواة، وتقديم دعم حقيقي لهم.

تطوير المواهب الشابة

أوصى حزب الجيل على ضرورة إنشاء جهة خاصه بالثقافة وتطوير المواهب الشابة، تكون جهة مشتركة بين وزارة الثقافة والتضامن والشباب والرياضة تعلم على تسهيل العمل والإجراءات، ودمج ذوي الهمم والتوسع في كل ربوع مصر، على أن يكون هناك جهة للتسويق بشكل احترافي للأعمال الثقافية والمواهب الأدبية للوصول لأكبر قاعدة جماهيرية ممكنة لتنمية المجتمع والذوق العام ومدح الشباب، وتوفير أماكن مختلفة للإيجار والاستغلال لعمل مراكز للأنشطة الثقافية، خاصة بأسعار إيجارية مخفضة، مثل أماكن تطوير الكباري والمونوريل، وأعطت آمين مساعد إعلام حزب الجيل مثال قائم على ذلك بساقية الصاوي، مطالبة بتعميمها.