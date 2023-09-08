إصابة شخص في تصادم 4 سيارات بالمنوفية

أصيب شخص في حادث تصادم 4 سيارات على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة سعد عطية بدائرة مركز الباجور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارة نقل و3 سيارات ملاكي على الطريق الإقليمي

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين اصطدام 4 سيارات بالقرب من نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمي، وبدأت الواقعة باصطدام سيارة نقل ثقيل بـ3 سيارات أخرى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث على الطريق

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة عدد من الجهات التنفيذية، لإزالة آثار الحادث على الطريق، ولمنع تأثر الحركة المرورية، وتم الدفع بعدد من المعدات لإزالة آثار الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع تصادم بين 4 سيارات على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.