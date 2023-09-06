تحذير للمصطافين من طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع الأمواج والحرارة وشبورة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار حالة التقلبات، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويظهر ذلك في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بزيادة معدل ارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه توجيه تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر حال نزول البحر.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 37 درجة، وهو أعلى معدل خلال الأيام الحالية، فيما تنخفض ليلا، حيث تسجل الصغرى 26، ما يعني أنه طقس حار.

نشاط لحركة الرياح في الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بلوغ سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات، وبداية اليوم بشبورة مائية ما يتبعه ضرورة توخي الحذر خلال السفر من وإلى الإسكندرية.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر، وهو أمر مضطرب بحسب وصف هيئة الأرصاد، ما يستلزم توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يجرى استخدام «الجيت سكي» كوسيلة إنقاذ سريعة، بجانب وسائل الأمان الأخرى التى تنتهجها الشواطئ، على غرار تركيب الخطوط العائمة فى الشواطئ ووجود عمال الأبراج والمنقذين.