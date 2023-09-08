وكيل «شباب الشيوخ»: أقترح وجود قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل

قال شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب تشجيع القطاع الخاص على تطبيق القانون 10 لسنة 2018 ينص على تشغيل ذوي الهمم بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، خاصة أنه لا يُطبق بشكل تام لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة صاحب العمل على التوصل إلى ما يناسبه.

قواعد بيانات لذوي الهمم

وأضاف في حواره مع قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «أقترح وجود قواعد بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل توضح قدراتهم ومهاراتهم حتى يتم التوصل إليهم بسهولة في حالة البحث عنهم، ولن نعاقب مَن لا يطبق قانون الـ5%، ولكن يجب الدفع بحوافز حتى يلتزم أصحاب الأعمال في هذا القانون».

القانون يطبق في المؤسسات الحكومية

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنّ قانون الـ5% يُطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية وفي عدد من الأماكن بالقطاع الخاص، ولكن، ما زال في حاجة إلى دعم، وسيظل كذلك، لأنه يتم العمل على تغيير الثقافة، وتوصيل للناس رسالة مفادها أن ذوي الهمم لديهم القدرة والكفاءة اللازمة التي تجعلهم قادرين على أداء الوظائف ومهام عملهم بالشكل المطلوب، وهذا الأمر سيستغرق وقتا.