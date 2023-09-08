سوهاج تستعد لإطلاق فعاليات مشروع «الألف مبدع» لاكتشاف المواهب

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج، تحت شعار «الجمهورية الجديدة - سوهاج ألف مبدع - 50 سنة أكتوبر».

حضر الاجتماع محمد نبيل وكيل أول وزارة الثقافة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور علاء غالب ممثلا عن جامعة سوهاج، ومحمد زكريا ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.

تحديد مهام كل جهة

تناول الاجتماع تحديد مهام كل جهة، وسبل خروج الفعاليات بالشكل اللائق والمشرف، ليكون المشروع مثالا يحتذى به لتنفيذه في باقي المحافظات.

وأكد محافظ سوهاج تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه في دعم المبدعين من أطفال وشباب المحافظة وثقل مواهبهم، مؤكدا أهمية تطوير العمل الثقافي وتكثيف الفعاليات الثقافية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

فعاليات المشروع ستستمر لمدة 3 أيام

ومن جانبه أشار رئيس قطاع وسط الصعيد الثقافي إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف ألف مبدع من أطفال وشباب المنشأة وطهطا والمراغة وشطورة، في مجالات إلقاء الشعر والغناء والعزف الموسيقي والتمثيل والرسم والحرف اليدوية، مشيدا بالدعم اللامحدود من المحافظ لتنفيذ المشروع على أرض سوهاج وتحقيق أهدافه الثقافية، لافتا إلى أن فعاليات المشروع ستستمر لمدة 3 أيام متتالية، وتتضمن معرضا للرسم والفن التشكيلي بالحديقة المتحفية، وعروضا للمبدعين في مجالات مختلفة بالمسرح الروماني، بما يتيح للألف مبدع عرض مواهبهم بحضور أهالي سوهاج.