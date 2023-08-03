شروط ومواعيد التقدم للالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، استمرار فتح باب قبول طلبات الراغبين في الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية، لاستقبال دارسين جدد للعام الدراسي الجديد حتى 9 أغسطس الجاري.

تستعرض«الوطن» إجراءات فتح باب القبول في الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية التابع لأوقاف القليوبية والشروط وطريقة التقديم والتفاصيل الكاملة اللازمة لاستقبال دفعة جديدة من الدارسين بالعام الدراسي الجديد.

موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه من المقرر غلق باب التقدم للالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية في 9 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة في تلقي طلبات الالتحاق من الراغبين في الدراسة للعام الدراسي الجديد حتى هذا الموعد.

تفاصيل الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المديرية تتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية، دارسين جدد للعام الدراسى الجديد 2023-2024 من الجنسين ذكور وإناث وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ليسانس- بكالوريوس والدراسة لمدة عامين.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط والدراسة لمدة 3 أعوام.

- تقديم طلب إلى مدير المركز مرفق به صورة المؤهل الدراسي مع الإطلاع على الأصل.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية (قومى).

- تقديم صورة شهادة الميلاد.

- تقديم صورتين 4× 6.

- يتابع المتقدم موعد الاختبار بنفسه وبداية العام الدراسي بنفسه في حالة قبوله.

مصروفات الدراسة في مركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن مصروفات الدراسة 400 جنيه فقط، في العام الدراسي، تسدد عقب اجتياز المتقدم اختبار القبول الذي يجريه المركز في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد الاختبار عند تقديم الطلب بمقر المركز في مسجد ناصر ببنها.