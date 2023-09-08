واقعة مأساوية في ألمانيا.. شاب ينهي حياة جدته البالغة 100 عام بسبب المال

أقدم شاب ألماني على جريمة بشعة بعدما أنهى حياة جدته البالغة من العمر 100 عام بسبب إصابتها بألزهايمر.

عثروا على جثتها بشقتها بمدينة هامبورج الألمانية

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الشاب أرتور بي، البالغ من العمر 37 عامًا، أنهى حياة جدته أمالي جي البالغة من العمر 100 عام إذ عثروا على جثتها مقطوعة الرأس بشقتها بمدينة هامبورج الألمانية، وكانت أمالي جي تعمل عاملة زراعية قبل أن تتقاعد.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الشاب الجاني كان يعاني من مشاكل نفسية ويتلقى علاجا نفسيا، وكانت جدته تعاني من ألزهايمر مما اضطره لربطها في الكرسي المتحرك، بينما زعم أحد أقاربه أن جدته كانت تشتكي منه وتتهمه بالسرقة وكان عاطلًا عن العمل وذكر آخرون أن الخلاف على المال هو سبب قتله لجدته، حيث ذكر بعض الجيران أنهم سمعوا مشادة بينهما قبل الجريمة.

حفيدها اتصل بالشرطة ليخبرها أنه قطع رأس جدته

وكشف الطب الشرعي الألماني تفاصيل مؤسفة عن الجريمة حيث تبين أنها تلقت 16 ضربة من حفيدها قبل أن تتلقى ضربة قاتلة على النخاع الشوكي، بينما تقول مصادر إن حفيدها اتصل بالشرطة ليخبرها أنه قطع رأس جدته واكتشف الضباط فأساً في مسرح الجريمة، وأكد بعض أقاربه أن جدته كانت تشتكي منه بسبب رغبته في الحصول على مالها.