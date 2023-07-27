عرض المتهمان بالاتجار في المخدرات على الطب الشرعي.. هيروين بـ65 مليون جنيه

تباشر النيابة التحقيقات مع المتهمان المضبوطان بالمواد المخدرة التي قدرت بـ65 مليون و125 ألف جنيه بحسب بيان وزارة الداخلية التي أصدرته أمس، لكشف تفاصيل تجارتهما، وسماع أقوالهما حول الواقعة، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرضهما على المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه من عدمه.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي

وخلال التحقيقات أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وارسال المضبوطات للمعمل الكيمائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

كمية من مخدر البودر وزنت 40 كيلوجراما

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كشفت أن المتهم الأول في الواقعة مسجل خطر ومقيم بمحافظة القاهرة يتاجر في المواد المخدرة وخاصةً مخدر البودر وترويجه على عملائه متخذًا من دائرتي قسمي شرطة «التجمع الخامس، الخصوص» مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته كمية من مخدر البودر وزنت 40 كيلوجراما.

25 كيلوجراما من البودرة

وخلال التحقيق أرشد عن معاونه القائم على عملية التخزين مقيم بمحافظة القاهرة، حيث جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدر البودر وزنت 25 كيلوجراما وميزان حساس ومبلغ مالي، وأرشد عن مكان تخزين المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وأمكن العثور على مبلغ مالي ماكينة عد النقود.