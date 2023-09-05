محافظ الشرقية يسلم 35 عقد عمل لذوي القدرات والهمم بالقطاع الخاص

سلّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 35 عقد عمل لذوي الهمم «قادرون باختلاف» بالقطاع الخاص، وذلك في احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة، لافتا إلى أن برنامج «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية قدم قروضا بقيمة 3 مليارات و108 ملايين جنيه، لتوفير 55 ألفا و417 فرصة عمل للشباب الجاد، من خلال تنفيذ 18 ألفا و924 مشروعاً للشباب.

وأشار المحافظ إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قروض ومنح للشباب لإقامة مشروعاتهم، موجهاً القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، وذلك بهدف الحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

رعاية الفئات الأكثر احتياجاً

وأضاف محافظ الشرقية، أن ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها الداعمة ما هو إلا لتوفير مزيد من الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، وشمولها في منظومة الحماية الإجتماعية والصحية والتأمينية والتي توفرها وزارة العمل لهم داخل المحافظات، مشيداً بدور مديرية العمل بالشرقية في التواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.