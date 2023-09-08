متى تكون الشقة السكنية غير خاضعة لضريبة الثروة العقارية؟.. خبير يوضح

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن بعض التساؤلات بشأن الضريبة على الثروة العقارية وكيفية تطبيقها على الوحدات السكنية. ووفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ووزارة المالية، فإن كل من يمتك شقة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه لن يدفع الضريبة العقارية.

خبير اقتصادي يشرح كيفية حساب الضريبة على الشقة السكنية

يقول الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن وزارة المالية وتحديدًا مصلحة الضرائب شرحت كيفية تطبيق ضريبة الثروة العقارية بالنسبة للأفراد الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه فتكون قيمة الضريبة السنوية 2.5 سنويًا.

وشرح الخبير الاقتصادي، في حديث لـ«الوطن» أن مصلحة الضرائب وضعت ضوابط لسداد الضريبة على الثروة العقارية، سواء للوحدات السكنية أو الوحدات المصيفية المستأجرة، ويجب أولًا إخطار مأمورية الضرائب، التابع لها الوحدة السكنية وتحتسب الضريبة وفق هذه الضوابط التالية:

ضوابط سداد الضريبة على الثروة العقارية

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط لتحصيل الضريبة العقارية.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.