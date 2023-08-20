«الضرائب»: ندرس مطالب ومقترحات النقابات الفنية لدعم الأعضاء

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب أن هناك اهتمام كبير بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة، إذ الحرص على تقديم التيسيرات والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم مع المنظومة الضريبية لافتا إلى أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي جرى عقد اجتماعات معها نظرا إلى معرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أي مهنة حرة أخرى.

ملء استمارة استقصاء للتعرف على النقاط السلبية

وأوضح أن العاملين بكل من مركز كبار ممولي المهن الحرة، ومأمورية ضرائب المهن الحرة، من أكفأ العناصر داخل المصلحة، ولديهم مهارات عالية فى التواصل والتعامل مع مختلف أصحاب المهن من الأطباء والمحامي والمهندسين وبالطبع مع الفنانين، ولديهم القدرة على التعامل وفقا لطبيعة كل نشاط وكل مهنة، ويحرصون دائما على تذليل العقبات.

وأشار إلى أن المصلحة تقوم من خلال المكاتب الأمامية في المراكز الضريبية والمأموريات بالعمل على حل مشكلات الممولين، ويقوم الممول بعد التعامل مع المكاتب الأمامية بملء استمارة استقصاء، والمصلحة تحرص على التعرف على النقاط السلبية التي يطرحها الممول من خلال استمارة الاستقصاء، والعمل على حلها وتلافيها دائمًا ، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة للممولين.

حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء النقابات

ووجه بتحديث واستمرار عمل اللجان المشتركة التي جرى تشكيلها بين المصلحة وكل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، وغرفة صناعة السينما، مؤكدًا الدور الكبير الذى تقوم به هذه اللجان في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء هذه النقابات وغرفة صناعة السينما في كل ما يتعلق بالشأن الضريبي.

وأكد أنه جار دراسة كل مطالب ومقترحات النقابات الفنية وأخذها بعين الاعتبار، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، موجها باستكمال دراسة بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الإدارة العامة للموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة، ومن جانب النقابات الفنية كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، و عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب ، والفنان إيهاب فهمي .