«حاسبات أسيوط» تطرح برنامج «نظم المعلومات الحيوية» لرفع كفاءة الطلاب

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن كلية الحاسبات والمعلومات تطرح هذا العام برنامج «نظم المعلومات الحيوية»، بنظام الساعات المعتمدة، والذي يقدم للطالب مقررات دراسية تعمل على رفع كفاءته، ومهاراته في مجال البرمجة، مع التركيز على المقررات التي تخدم العمل في مجالات متعلقة بالعلوم، والطب البشري، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والصيدلة.

ويجمع البرنامج بين دراسة علوم الحاسب، والأحياء، من خلال تدريس كيفية استخدام الحاسب، والتقنيات الحديثة في تحليل المعلومات الحيوية «البيولوجية»، وإكساب الطالب مهارات معرفية، وتحليلية، وتطبيقية متفردة في تصميم النظم الطبية، وتحليل البيانات الحيوية، وتعزيز التقنيات الجديدة؛ لتحسين الرعاية الصحية.

سوق عمل البرنامج الجديد

وأضاف المنشاوي أن خريج برنامج «نظم المعلومات الحيوية»، يمكنه العمل في المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمؤسسات العلمية، ومراكز البحوث، وشركات الأدوية، وشركات التكنولوجيا الطبية، وشركات التأمين الصحي، وغيرها.

معلومات عن البرنامج

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن البرنامج تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، ويقبل البرنامج الطلاب الملتحقين بالكلية؛ عن طريق مكتب تنسيق الثانوية العامة من الحاصلين على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية من شعبة العلمي بفرعيها، العلوم، والرياضيات، مشيرةً إلى أن البرامج الخاصة تخضع لتنسيق داخلي؛ داخل الكلية لقبول طلبات الراغبين للالتحاق بها، وذلك من الطلاب المقبولين بالفعل للدراسة بالكلية، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة.