معاهد حاسبات وإعلام متاحة لطلاب الثانوية الناجحين في الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت أمام الطلاب الناجحين بالثانوية العامة دور ثان، لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم السبت.

وطالبت الوزارة الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم، والتأكد من الأماكن الشاغرة والكليات والمعاهد المعتمدة رسميا من وزارة التعليم العالي.

ومن المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي ما يلي:

معاهد شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

4. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.

5. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

6. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة– المريوطية- الهرم.

7. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

8. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

9. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.

المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام

1. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة بالقاهرة.

2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

3. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

4. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

5ـ المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

6. المعهد العالي للغات بالمنصورة.

7. معهد المنيا العالي للغات.

8. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

9. المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

10. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

11. المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق.

12. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

13. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

14. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

15. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

17. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية.

18. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

19. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.