المبتهل محمد علي جابين: المدرسة المصرية متنوعة في فنون المديح

قال محمد علي جابين، الشيخ المبتهل، إن نشأته بالسعودية ساعدته كثيرا خاصة بالحرم المكي، حيث كان والده يعمل مدققًا لشؤون المصاحف بالحرم المكي، بحكم حفظه للقرآن الكريم، حيث قام بحفظ القرآن واستمع عبر المذياع إلى إذاعة القرآن الكريم وابتهالات الفجر.

الابتهال فن بجميع البلدان

وأضاف المبتهل، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن الابتهال فن بجميع البلدان، ويسمى أيضا المديح النبوى وأن المدرسة المصرية في الابتهال، هي الأم وهناك المدرسة الحجازية، ويغلب عليها طابع مقام الحجاز، والابتهال هناك يطلق عليه «مجس».

بيئة الحجاز تختلف عن مصر

وتابع بأن بيئة الحجاز تختلف عن مصر في مدرسة وفن الابتهال، حيث إن المدرسة المصرية متفرعة ومتنوعة بتنوع البيئات، والمدرسة المصرية في الابتهال أبدعها الشيخ علي محمود.