محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء أعمال مشروع «ممشى أهل مصر»

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبو زيد، بمتابعة الأعمال الجارية في مشروع «ممشى أهل مصر» بكورنيش النيل القديم، والذي يمتد لمسافة 4 كيلومترات.

وأكدت الدكتورة غادة، على أهمية تسريع وتكثيف الأعمال في الوقت الحالي لضمان الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وشددت الدكتورة غادة أبو زيد، على ضرورة مراعاة جوانب وتفاصيل الأعمال، بدءًا من الترتيب والتجميل وصولاً إلى الرصف والتطوير.

الممشى على الطراز المصري القديم

أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة مستويات مختلفة، تم تصميمها على طراز الفراعنة والنوبيين، مع وجود مساحات ومقاعد للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات، وتنسجم المناظر الطبيعية الخضراء وأشجار النخيل مع المشروع، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ ممشى زجاجي بأحدث الأنظمة.

يتيح للزوار الاستمتاع بجمال نهر النيل في أسوان

وأوضحت غادة أبو زيد، أن المشروع يتيح للمواطنين والزوار والسياح الاستمتاع بجمال نهر النيل في أسوان، ويكمل المشهد الجمالي للمدينة وفقًا للهوية البصرية والرؤية الحضارية التي يجري تنفيذها ضمن خطة التطوير والتجميل لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي.

وثمن محافظ أسوان المشاركة المجتمعية في دعم الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للأهالي، وزار فريق نظافة المدينة، وقدم مكافأة للعاملين.

كما اجتمع اللواء أشرف عطية مع فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، وتمحور الاجتماع حول التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية في صعيد مصر. وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد والمهندسة فاطمة إبراهيم والدكتور حسن الشقطي وعدد من الخبراء والمستشارين.

تأتي هذه الخطوات في إطار التنسيق المستمر والجهود المشتركة بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لتطوير مشاريع البنية التحتية والتجميلية في المدينة، لتعزيز السياحة وتحسين جودة الحياة لأهالي أسوان.