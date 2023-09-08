إجراء 63 عملية جراحية مجانا ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمستشفيات أسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الجمعة، استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، حيث تم إجراء 63 عملية جراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي.

16 عملية جراحية مجانية في مستشفى ديروط المركزي

وأجرى مستشفى ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد مدير المستشفى، اليوم الجمعة، 16 عملية جراحية مجانية بواسطة دكتور محمد فوزي أحمد ودكتور أحمد رافت غانم ودكتور محمد الخطيب ودكتور أحمد علي حسين ودكتور ودكتور رمضان محمد ودكتور سامر ودكتور ناجح هواري ودكتور محمود عبد الباسط ودكتورة منار إبراهيم ودكتورة دعاء هاني ومعاونة أطباء التخدير دكتور ياسر محمد عبد المالك ودكتور محمد عبد التواب وبمعاونة فريق من هيئة التمريض بالمستشفى.

7 عمليات مجانية بمستشفى الغنايم المركزي

فيما أجرى مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس، مدير المستشفى، 7 عمليات جراحية مجانية اليوم الجمعة تنوعت بين 3 عمليات استئصال لحمية ولوزتين قام بإجرائها دكتورة أسماء أحمد بخيت والدكتور محمد جمال عمران بمعاونة طبيب التخدير دكتور نور أحمد عيسي، وعدد 2 استئصال مرارة و2 فتق اربي قام بإجرائها دكتور مختار داوود بمعاونة طبيب التخدير دكتور حسام زارع.

8 عمليات مجانية بمستشفيات الإيمان والصحة الإنجابية

بينما أجرى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط بقيادة دكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الإيمان العام، اليوم الجمعة، 8 عمليات مجانية تنوعت بين 7 عمليات جراحة و1 عملية عظام، وأجرى مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية، 8 حالات ولادة قيصرية، بواسطة الدكتور روماني نادي والدكتور روماني وديع والدكتور شحاتة عثمان والدكتور عماد عطية بمعاونة طبيبة التخدير دكتورة هالة محمود.

عمليات قيصرية

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 2 عملية قيصرية ومستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور أيمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 8 حالات في قسم الاصابات والطوارئ واصابات متعدد بواسطة دكتور عبد الباقي محمود اخصائي الجراحه ودكتور ميلاد مراد يوسف اخصائي العظام بمعاونة دكتور هيثم علاء الدين كمال. أخصائي التخدير.

14 عملية مجانية بمستشفى القوصية المركزي

من جانبها اجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 14 عملية مجانية تنوعت بين 6 عمليات انف واذن و 5 عمليات نساء و 2 عملية عظام و 1 عملية جراحة عامة وأجريت العمليات بواسطة دكتور محمد سعد ودكتورة سناء محمد ودكتور أحمد علي بقسم النساء والولادة ودكتور بيشوى سامى بقسم العظام ودكتور مدحت رمضان بقسم الجراحه ودكتورة رانيا نبيل ودكتور ميخائيل ميخا بقسم الانف والاذن وبمعاونة أطباء التخدير دكتور ريمون مزرق ودكتور ابرام فرج ومعاونة فريق التمريض حكيمة سمير وغادة عثمان ودينا فتحي وريهام محمود ودعاء مرزق وإيراندا عبد الحافظ ونادية إسماعيل ومحمد عبد السلام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة، موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات على الجهود المبذولة في خدمة المرضى.