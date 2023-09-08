كيف تستفيد مصر سياحيا من انضمامها لـ«بريكس».. خبير يوضح

عدد المتخصص في الشأن السياحي، الدكتور إبراهيم صديق داوود، المدرس بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية، حجم الاستفادة السياحية لمصر من انضمامها لتكتل «بريكس».

وأوضح داوود، أن مواطني دول تكتل بريكس يمثلون نحو 25% من سائحي العالم، بحسب إحصاءات منظمة السياحة العالمية لعام 2022، موضحا أن تلك النسب قابلة للزيادة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المصري قادر بالتخطيط الأمثل لجذب أعداد كبيرة من سائحي دول هذه المجموعة لزيارة مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.

150 مليون سائح صيني في العام بمعدل إنفاق 150 مليار دولار

وأضاف لـ«الوطن» أن الصين إحدى دول «تكتل بريكس»، وتعتبر السوق الأكبر والأضخم في تصدير السائحين، فقد بلغ عدد المسافرين الصينين حوالي 150 مليون سائح، بمعدل إنفاق 250 مليار دولار سنويا، فيما تأتي الهند كثاني أسواق التكتل تصديرا للسياح للعالم، حيث بلغ عدد السياح الهنود عام 2022 نحو 50 مليون سائح بمعدل إنفاق 45 مليار دولار سنويا.

روسيا أحد أهم الدول المصدرة للسياح لمصر

وأشار إلى أن روسيا، أحد أعضاء تكتل «بريكس» وكانت تصدر للعالم قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية نحو 25 مليون سائح سنويا، بمعدل إنفاق 19 مليار دولار، منوها إلى أن روسيا احتلت المركز الأول لفترات طويلة في إرسال السياح لمصر.

وطبقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع بمجلس الوزراء المصري، فإن حجم اقتصاد مجموعة بريكس يمثل نحو 25.6% من الاقتصاد العالمي، بما يعادل 26 تريليون دولار، وذلك في عام 2022، وبعد انضمام الدول الـ6 الجديدة وهي (مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران) إلى المجموعة الاقتصادية سوف يكون حجم اقتصادها حوالي 30% من الاقتصاد العالمي، بما يعادل 29 تريليون دولار.