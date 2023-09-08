انطلاق «يوم التصويت الموحد» في روسيا وسط انتقادات أوكرانية (صور)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اليوم، ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية، بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022، وسط تنديد من الجانب الأوكراني.

ويجرى هذا العام 2023 في إطار ما يسمى «يوم التصويت الموحد» أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية، إذ تشهد 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو، فيما تجرى في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية.

انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي

كما تجرى هناك أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في أربع دوائر انتخابية فردية، وفي معظم المناطق يستمر التصويت على مدى 3 أيام، إذ ستكون أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، وستغلق الأحد 10 سبتمبر.

تنظيم التصويت في لوجانسك وخيرسون ودونيتسك وزابوريجيا

وجرى تنظيم التصويت المبكر في لوجانسك وخيرسون، اعتبارا من 31 أغسطس، وفي دونيتسك وزابوريجيا من 2 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر، إذ كانت مجموعات متنقلة من موظفي اللجان الانتخابية تتيح للناخبين إمكانية الاقتراع في منازلهم أو بالقرب منها.

تنديد أوكراني

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم، بما وصفته بـ«انتخابات صورية تنظمها روسيا في أراض أوكرانية»، قائلة إنها «باطلة» وليس لها أساس قانوني.

ودعت الخارجية الأوكرانية، شركاء كييف الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج.