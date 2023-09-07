مستشار التموين: الدولار سيتراجع أمام الجنيه بعد انضمام مصر لتجمع «بريكس»

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، عضو مجلس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الدولار سيتراجع خلال الأيام المقبلة، بسبب انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»، مشير إلى أن أن دخول مصر لهذا التكتل الاقتصادي الضخم سينعكس على البلاد بالإيجاب في عدة أمور ومن بينها تراجع سعر الدولار.

وأضاف فرج، في حديثه لـ«الوطن»، أن قرار القيادة السياسية بانضمام مصر إلى تكتل بريكس يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصري، ويساهم في قوة الجنيه وتراجع الدولار، لأن التعامل في سلع كثيرة بالعملات المحلية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في رواج السلع.

مبادرة «زيرو جمارك»

وأضاف مستشار وزير التموين، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اتخذ قرارًا هامًا فيما يخص وراد الذهب من الخارج والمعروفة بمبادرة «زيرو جمارك» ما ساهم في ضبط سوق الذهب واستقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة، لأن مؤشر الصعود والهبوط متقارب، كما أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا عالميًا، خلال الأيام الماضية لنحو 30 دولارًا، لتصل الأوقية إلى 1917 جنيهًا.