لماذا وصف الشاعر كريم العراقي صديقه كاظم الساهر بالشخصية الصعبة؟

قبل أشهر قليلة، بينما كان الشاعر الراحل كريم العراقي، يجلس على سرير المرض، كان لقاءه الأخير الذي لم يذع حتى الآن مع «غيث» مقدم البرنامج الإنساني الأشهر في العالم «قلبي اطمأن»، بعد تأليف تتر البرنامج في الموسم السادس، بأغنية مطلعها «الناس للناس أجيال وأزمان، بعض لبعض معين أينما كانوا وإنما الناس فوق الأرض عائلةٌ، وهل يعيش بغير الناس إنسان؟»، ضمن مجموعة قصائد اسماها «على سرير الأمل».

كريم العراقي يصف صديقه كاظم الساهر بالشخصية الصعبة

وفق حديث أحد مسؤولي البرنامج لـ«الوطن»، فإن اللقاء كان مقرر إذاعته في رمضان الماضي، لكن لضيق الوقت لم يذع، وفضل فريق العمل، عدم إذاعته بسبب تدهور حالة الشاعر كريم العراقي الصحية، لكنه قرر إذاعته عبر منصة «يوتيوب» بعد رحيله، وحمل اللقاء في طياته رسائل إنسانية كثيرة، وإجابة على الكثير من التساؤلات التي شغلت الرأي العام، من بينها لماذا وصف صديقه الفنان كاظم الساهر بالشخصية الصعبة؟

لم يتأخر الراحل الشاعر كريم العراقي، عن عمل الخير، خاصة حينما عرض عليه فريق برنامج «قلبي اطمأن»، تأليف تتر البرنامج في موسمه السادس والذي حمل اسم «الناس للناس»، وفق مسؤول البرنامج: «متأخرش عننا علشان هو بيحب الخير والإنسانية، وكانت رسالته واضحة».

كريم العراقي يؤلف تتر برنامج «قلبي اطمأن»

وشرح الراحل الشاعر كريم العراقي، خلال الحلقة التي لم تذع على برنامج «قلبي اطمأن» قصة أول اتصال تليفوني من «غيث»، قائلا: «أول اتصال منك يا غيث كنت في المستشفى، لكن وقع البرنامج الإنساني جعلني أشارك علشان البرنامج بينتهي بدمعة فرح، وقتها حسيت بجسامة المسؤولية، وقبلها بـ10 أيام اعتذرت عن العمل، لكن تمنيت ان أكون جزء من البرنامج حتى وإن كنت تعبان».

وفاة الشاعر كريم العراقي

أضاف الشاعر كريم العراقي قائلا: «توقعتك إنسان بسيط، لكن فاجئتني بوجه آخر يا غيث، شوفت شخصية صعبة فكرتني بصديقي كاظم الساهر وعذابي معاه بسبب التغيير، لدرجة إن كاظم قلق بالتغيير للأجمل والأفضل، بيغير مقطع كامل، وكتبت عليه رقم واحد شخصية صعبة وأنت رقم 2، لكن مقدرتش اعتذر وأنا محاط بالمرض ودعوات الناس».

وتوفي الشاعر كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاما فجر الجمعة الماضية، داخل أحد المستشفيات في مدينة أبو ظبي.