«لو اشتريتي بتحويشة العمر دهب».. كيف تعوضين خسائرك بعد تراجع الأسعار؟

أجاب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، خلال حديثه لـ«الوطن» عن استفسار السيدات اللاتي وضعت مدخراتهن في المشغولات الذهبية، عن كيفية تعويض خسائرهن بعد تراجع الأسعار مؤخرا.

كما أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب أن الوقت الذي يشهد انخفاضا في أسعار الذهب هو الوقت الأمثل للشراء، إذ تستفاد السيدات من شراء عدد جرامات أكثر، لكن بأموال أقل، ومن ثم الاستفادة منه على المدى البعيد عند البيع حال ارتفاع سعره.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الأعيرة المختلفة لجرامات الذهب بمحلات الصاغة المصرية، خلال السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2310 جنيهات للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2205 جنيهات للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1890 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1470 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023، انخفاضا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17640 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1921 دولار.

كيف تعوضين خسائرك بعد تراجع سعر الذهب؟

ولمعرفة الإجابة عن سؤال تعويض خسائرك بعد تراجع سعر الذهب، اضغط على الرابط التالي: