عاجل.. تراجع سعر جرام الذهب في منتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

شهد سعر جرام الذهب عيار21 اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، انخفاضا بنحو 5 جنيهات كما تراجعت بقية الأعيرة الأخري بنفس النسبة تقريبا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2205 جنيهات دون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2520 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

وترصد «الوطن» أسعار الأعيرة المختلفة لجرامات الذهب بمحلات الصاغة المصرية، خلال السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2310 جنيهات للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2205 جنيهات للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1890 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1470 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023، انخفاضا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17640 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1921 دولار.