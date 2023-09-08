وظائف برواتب مجزية وحوافز يومية وشهرية بسلاسل تجارية.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن توفير فرص عمل، ضمن مبادرة «توظيف مصر» من خلال يوم توظيفي مفتوح بأحد الشركات المسؤلة عن المتاجر الشهيرة لبيع الأجهز المنزلية وتجهيز العرائس.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بأحد السلاسل التجارية، من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة وموعد التقديم.

التخصصات المطلوبة

ويشمل اليوم الوظيفي المفتوح التخصصات الآتية:

- مدير فرع، شترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع.

- محاسب فرع.

- مشرف كاشير.

- كاشير.

- مسئول استلامات FMC6.

- مراقب مخزون.

- رئيس قسم مبيعات الموبيليا.

- بائع أدوات منزلية وأجهزه كهربائية ومفروشات ولعب أطفال.

- موظف خدمة عملاء.

- مراقب كاميرات.

- موظف أمن.

- عمال تحميل وخدمات ونظافة.

الشروط المطلوبة

- خريجين فقط جميع المؤهلات، عالى ومتوسط وفوق متوسط.

- الحد الأقصى للسن 39 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- مرتبات مجزية، وتكون الرواتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- حوافز شهرية.

- حوافز بيع يومية.

- إجازات سنوية ورسمية.

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- زيادات سنوية ومنح ومكافئات.

- تامين طبي واجتماعي.

موعد التقديم للوظائف

ويقام يوم التوظيف المفتوح بمدينة بدر، بالحي الأول في المجاورة الثانية بمركز شباب مدينة بدر أمام الجامعة الروسية، يوم الأربعاء الموافق 13 من سبتمبر 2023، من الساعة 10ص إلى الساعة 4 مساءا.

كيفية التقديم للوظائف؟

وللتقديم للوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد، ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنــــــــا، وفي حالة القبول يمكن العمل بفرع جديد لسلسلة التجارية بمدينة بدر.