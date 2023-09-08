أغنية «إيه السعادة دي» لمحمد حماقي تحقق مليون ونصف مشاهدة على «يوتيوب»

حقق الفنان محمد حماقي، مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» بأغنيتة الجديدة «إيه السعادة دي» والتي طرحها منذ أسبوع .

«إيه السعادة دي» من كلمات تامر حسين

أغنية «إيه السعادة دي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية إية السعادة دي لمحمد حماقي

ولاقت أغنية محمد حماقي «إيه السعادة دي» إشادات عديدة من الجمهور وتصدرت الأغنية في أولى أيام طرحها التريند وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنت بالنسبالي حبي الأبدي.. أنت ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».