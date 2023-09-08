خبير علاقات دولية: مشاركة مصر في قمة العشرين تقدير لدورها في قيادة القارة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة العشرين بالهند دلالة لا تخطئها العين، وذلك تقديرا لدور مصر، فمصر ليست فقط الدولة القوية المركزية المهمة التي تحتل هذا الموقع ولها ثقل سياسي والحضاري والتاريخي وركيزة الاستقرار، وإنما هي قائدة ورائدة ومفتاح للقارة الإفريقية ولأكثر من بعد سواء الإفريقي أو العربي أو المتوسطي أكثر من بعد.

رسالة الرئيس السيسي

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن رسالة الرئيس السيسي ستكون واضحة بضرورة تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وبأن التنمية تكون للأطراف جميعها، سواء المتقدم منها أو العالم الأول أو الثالث النامي، فلابد أن تكون هذه التنمية للأطراف كلها، وتمكين الدول الفقيرة من اعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة.

تقريب الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي

وأشار إلى أن هذا المحفل المهم أسس بهدف تقريب الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي، وتذليل عقبات الدول الفقيرة ومساعدتها على أمورها ومشاريعها التنموية النهضوية.