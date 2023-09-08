أستاذ اقتصاد: قمة العشرين هذا العام كاشفة بسبب الأزمة الأوكرانية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن من المعروف أن مجموعة العشرين تعتبر نفسها مجلس إدارة العالم، بمعنى أن هذه المجموعة تجتمع في محاولة منها لضبط زوايا العالم الاقتصادية، واستعدال البوصلة الاقتصادية المفقودة، وهذه المرة يلتقي أثرياء العالم في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

زيادة الاستثمارات الدفاعية

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأزمة لم يكن في حسبان الزعماء جميعهم أن يستسلم الجميع لطول أمد الأزمة الطويلة، وزيادة الاستثمارات الدفاعية بهذا الشكل المبالغ، ويظل السؤال الذي نطرحه دائما، هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟

وأشارت إلى أن قمة العشرين تحاول هذه المرة الإجابة عن هذا السؤال، ولكن هذه القمة هي كاشفة، لأن أمامها مجموعة من المخالفات والانقسامات في الرأي، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا قد يخرج القمة عن مسارها الطبيعي.

قبلة الحياة للاقتصادات العالمية

ولفتت إلى أن مجموعة العشرين قد تعطي قبلة الحياة للاقتصادات العالمية، وفي الاجتماع السابق، خرج البيان الختامي حاصلا على أغلبية وليس إجماعا، متمنية أن يكون البيان الختامي هذه المرة بإجماع الدول على إيجاد توازن في الاقتصاد العالمي.