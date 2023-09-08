متحدث الرئاسة يكشف عن تفاصيل كلمة السيسي في قمة مجموعة العشرين

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتحدث أمام قمة العشرين في نيودلهي بصوت الدول النامية، والدول الأفريقية على وجه الخصوص التي تعاني أزمات كثيرة بسبب وضع الأمن الغذائي العالمي ووضع التمويل.

استمرار رئاسة مصر لقمة المناخ

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «ten»، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تأتي في إطار قمة المناخ، التي عقدت في شرم الشيخ نوفمبر الماضي، واستمرار الرئاسة المصرية له حتى تسليمه لدولة الإمارات الشقيقة.

وأوضح أن الرئيس السيسي، يدعو في هذا الصدد لتعزيز جهود الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، فالدول النامية والأفريقية في احتياج للمساندة والدعم من الدول المتقدمة بسبب وجود التزامات على الدول المتقدمة في هذا الصدد، لمواجهة الأضرار الناتجة عن تغير المناخ والقيام بالجهود اللازمة للتكيف مع هذا الوضع.

لقاءات ثنائية على هامش قمة العشرين

وأشار إلى أن كل هذه الأمور مطروحة، بجانب العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي تسهم مصر فيها للنقاش مع القادة والمسؤولين الدوليين، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش قمة العشرين.